Aplicativo para contratar trabalhadores autônomos é lançado no Ceará; entenda

A previsão do Governo do Ceará é que mais de 4 mil negócios sejam realizados por meio do programa; veja como funciona

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho (SET), lançou nesta quarta-feira, 23, o aplicativo "Tem Trabalho", para intermediar os serviços autônomos no Ceará.

A previsão do Governo do Ceará é que mais de 4 mil negócios sejam realizados por meio do programa. Assim, a plataforma foi desenvolvida para viabilizar o contato entre a oferta e a demanda e facilitar a contratação dos profissionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ou seja, os usuários terão acesso a faxineiros, pedreiros, pintores de paredes, bombeiros hidráulicos, eletricistas, marceneiros, cuidadores de idosos, entre outros.