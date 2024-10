Haddad diz que será aprovado entre hoje e amanhã segundo comunicado do colegiado no G20 Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que será aprovado entre esta quarta-feira, 23, e a quinta-feira, 24, um segundo comunicado dos membros do G20 no âmbito da presidência brasileira.

"Entre hoje e amanhã, devemos aprovar um segundo comunicado que tem de ser por consenso de 20 países, não é da presidência. É do colegiado", disse ele, em evento, no período da manhã desta quarta.

Segundo Haddad, o documento deve avançar nas discussões do primeiro e no debate com os organismos multilaterais. "O comunicado anterior do G20 Brasil foi muito bem recebido e está sendo debatido", completou.