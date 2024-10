Centro de distribuição do Mercado Livre será entregue no 1º trimestre de 2025

Fortaleza, CE, BR 06.09.24 - Condomínio logístico que abriga empresas como Assaí, Amazon, Mercado Livre, Pague Menos, em Itaitinga (FCO FONTENELE/ POVO) Crédito: FCO FONTENELE

O centro de distribuição (CD) do Mercado Livre em Fortaleza está previsto para ser entregue no primeiro trimestre de 2025. A informação foi apresentada por Roberta Donato, diretora sênior do marketplace da empresa, nesta segunda-feira, 21, em coletiva. Conforme O POVO noticiou no dia 25 de setembro, o novo empreendimento visa consolidar a presença no Nordeste e agilizar os prazos de entrega para consumidores da região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Perspectiva para Black Friday de 2024 Para a Black Friday de 2024, o marketplace argentino afirma que 85% dos consumidores pretendem comprar na data. O número representa um aumento de cinco pontos percentuais (p.p.) em comparação com o ano passado.

Os dados faz partem do estudo "Panorama do Consumo | Black Friday 2024", realizado com 27 mil pessoas entre os dias 1º e 15 de outubro. A pesquisa é do Mercado Livre e do Mercado Pago, banco digital do marketplace. O levantamento também mostra que 70% dos consumidores planejam suas compras com antecedência, enquanto 30% estão atentos nos itens do dia. Em relação às categorias mais buscadas estão eletrodomésticos, casa e decoração e eletrônicos. Outro segmento que ganhou destaque foi o de beleza, que subiu duas posições no ranking.