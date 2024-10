Falta e alto custo dos trabalhadores são as maiores preocupações dos industriais

O problema, que ocupava o sexto lugar na lista no 2º trimestre, passou para o terceiro após o aumento de 4,4 pontos percentuais (p.p.)

Os dados são da Sondagem Industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta sexta-feira, 18, que também aponta que a elevada carga tributária permanece como a maior preocupação , com 33,6%, seguida pela falta ou alto custo de matéria-prima (24,9%).

A falta ou o alto custo de trabalhadores qualificados foi a preocupação que mais cresceu entre os industriais no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro).

“Isso tem a ver com questões ligadas ao mercado de trabalho aquecido e ao próprio aumento da produção. É uma questão que preocupa, pois pressiona os custos das empresas; consequentemente, pode prejudicar a avaliação da situação financeira e a recuperação da indústria no médio prazo”, explica.

De acordo com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a oferta e a qualificação da mão de obra é um problema já em crescimento há alguns trimestres.

Outro destaque apontado pelo levantamento foi a avaliação dos empresários do setor industrial acerca da situação financeira, que cresceu 1,4 ponto no trimestre finalizado em setembro se comparado com o trimestre imediatamente anterior, chegando aos 51,7 pontos.

Nesse mesmo recorte, o indicador que mede a satisfação dos empresários com o lucro operacional também cresceu, passando de 45 para 47 pontos.

Já o índice de facilidade de acesso ao crédito alcançou 42,9. O que representou um aumento de 1,4 ponto em relação ao resultado anterior. Porém, a pesquisa ressalta que, por permanecer inferior aos 50 pontos, o indicador mostra que esses empreendedores continuam sentindo dificuldade na captação de recursos.