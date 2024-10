Elevada carga tributária é principal problema enfrentado pela indústria, aponta Sondagem da CNI

A elevada carga tributária continua sendo o principal problema enfrentado pela indústria, segundo Sondagem Industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira. O item continua liderando a lista dos entraves do setor no terceiro trimestre de 2024 e segue como o mais citado desde o último trimestre de 2023, sendo assinalado por 33,6% dos empresários industriais.

O segundo problema com maior citação no trimestre foi a falta ou alto custo de matéria prima, com 24,9% das indicações dos empresários. Segundo a Sondagem, do 2º para o 3º trimestre, o porcentual de empresas que consideram esse um dos três principais problemas teve alta de 1,8 p.p. Com isso, o entrave avançou da terceira para a segunda posição na lista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A falta ou alto custo do trabalhador qualificado subiu para terceira posição na lista de preocupações, com 23% das citações. Antes, esse problema ocupava o sexto lugar. Na passagem entre os segundo e terceiro trimestres, houve uma alta de 4,4 p.p no porcentual de empresas que consideram esse um dos três principais entraves do setor.