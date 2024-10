Varejo em agosto ainda está 'muito próximo' do patamar recorde de maio, avalia IBGE

No entanto, o bom desempenho é sustentado basicamente por duas atividades: farmacêuticos e supermercados. As vendas de produtos farmacêuticos estão 0,1% abaixo do nível recorde de junho de 2024, enquanto supermercados operam em patamar 0,5% aquém do ápice de maio de 2024.

Após a queda de 0,3% no volume vendido em agosto ante julho, o varejo passou a operar 0,7% abaixo do patamar recorde alcançado em maio de 2024. O volume vendido pelo varejo ampliado está 1,4% aquém do pico de agosto de 2012.

As demais atividades mantêm distâncias de dois dígitos ante o pico de vendas: material de construção, 12,8% aquém do pico de setembro de 2020; veículos, 14,0% aquém do pico de agosto de 2012; combustíveis, 19,6% aquém do ápice de outubro de 2014; móveis e eletrodomésticos, 21,3% aquém do ápice de setembro de 2020; vestuário, 30,1% abaixo do pico de dezembro de 2013; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 30,8% abaixo do ápice de julho de 2021; informática e comunicação, 38,5% aquém do pico de janeiro de 2015; e livros e papelaria, 76,4% abaixo do pico de janeiro de 2013.