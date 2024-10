Aeroporto de Fortaleza terá aumento de voos diretos para Paris

Ampliação é de dois dias na semana com viagens diretas à capital francesa. A rota também terá um aumento no número de assentos ainda neste mês

Hoje, a linha é operada com a aeronave Airbus A350-900, com capacidade para 292 passageiros.

Já a partir do dia 28 de outubro, a nova rota irá operar com o Boeing 777-200, com capacidade de 328 pessoas e os pousos serão às 16h e as decolagens às 18h10.

“Esse aumento consolida a capital cearense como destino estratégico para conexão com a Europa, sendo previsto que, em dezembro de 2024, essa rota terá seu recorde de passageiros, considerando todo o Nordeste na história”, comenta Pedro Navega, gerente de aviação comercial da Fraport Brasil.