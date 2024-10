Azul amplia número de assentos para voos entre Fortaleza e interior do CE; veja

Os voos serão realizados três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, com a utilização das aeronaves Cessna Grand Caravan. No Estado, em geral, o aumento representa uma extensão de 8%.

As rotas contempladas incluem Fortaleza-Sobral, Fortaleza-São Benedito, Fortaleza-Iguatu e Fortaleza-Crateús.

A companhia aérea Azul deve expandir a oferta de assentos em 200% para viagens entre Fortaleza e mais quatro municípios no interior do Ceará nesta segunda-feira, 7.

“As operações da Azul no estado cearense estão cada vez mais fortes. Estamos com voos tão consistentes e de sucesso que decidimos ampliar as ofertas, aumentando de duas para três frequências semanais”, destaca o gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva.



Veja os horários e frequências dos voos para o interior do Ceará a partir desta segunda-feira, 7.

