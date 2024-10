Sexta Sala Google será inaugurada em Fortaleza

Outras Salas Google foram inauguradas anteriormente em Acaraú, que conta com duas unidades do equipamento, Itaitinga, Deputado Irapuan Pinheiro e Maracanaú, última sala lançada em agosto deste ano.

"A Sala Google é muito mais do que um espaço físico equipado com tecnologia de ponta; simboliza o compromisso em preparar os estudantes para os desafios do século XXI. Com acesso a recursos digitais avançados e ferramentas de colaboração online, os alunos terão a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho atual”, explica o Presidente Barbosa.

De acordo com o órgão, a meta é inaugurar mais de 40 salas do equipamento em instituições públicas de ensino.