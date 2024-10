Federação de bancos lança campanha contra golpes; veja como se proteger

A campanha conta com vídeos e textos que serão veiculados com o intuito de mostrar quais são as táticas usadas pelos criminosos nos golpes que mais ocorrem

Com o objetivo de ensinar as pessoas a reconhecerem golpes e alertar a sociedade acerca dessa problemática, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lançou uma campanha antifraudes, cujo tema principal é “Se é golpe, tem contragolpe”.

A ação, que possui a participação do Fábio Porchat, foi lançada nessa segunda-feira, 14, e conta com vídeos e textos que serão veiculados na TV, canais de streaming, redes sociais, entre outros, com o intuito de mostrar quais são as táticas usadas pelos criminosos nos golpes que mais ocorrem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Por meio de vídeos, conteúdos para mídia online, redes sociais com animações didáticas e explicativas, ações com influenciadores e nas principais emissoras de TVs aberta do país, queremos orientar sobre como se prevenir dos principais crimes virtuais que tanto dão dor de cabeça aos consumidores e geram prejuízos financeiros”, afirma José Gomes, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.