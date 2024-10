Febraban diz ver mandato de Galípolo à frente do BC como 'muito promissor'

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou otimismo quanto ao futuro mandato de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. O dirigente foi aprovado pelo Senado nesta terça-feira, 7, e inicia o mandato no começo do ano que vem.

"Reiteramos que vemos com muito promissor o futuro mandato à frente da autoridade monetária, desejando sucesso a Gabriel Galípolo como novo presidente daquela instituição", disse Isaac, em nota divulgada no final da tarde. Ele cumprimentou Galípolo pela aprovação "célere e tranquila", bem como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os senadores.

O presidente da Febraban afirmou ainda que o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem agido de forma correta desde que o nome de Galípolo para sucedê-lo foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Aproveito para registrar a forma serena e institucional com que Roberto Campos Neto vem conduzindo a transição no Banco Central."