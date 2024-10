Gabarito oficial do concurso do BNDES está disponível; veja

O gabarito oficial das questões objetivas do concurso público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi disponibilizado nesta segunda-feira, 14.

A prova foi aplicada no último domingo, 13, em todas as capitais brasileiras. Veja mais informações sobre o certame abaixo.

Concurso BNDES: gabarito oficial

O gabarito oficial do concurso do BNDES pode ser acessado pelo site da Fundação Cesgranrio, instituição responsável pela realização do certame.