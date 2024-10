Investimento de R$ 750 mi para o Ceará avança para etapa de audiência pública

O complexo é uma proposta da FRV do Brasil Energias Renováveis e será composta por seis usinas fotovoltaicas (UFV), com uma capacidade de gerar uma potência nominal total de 300 megawatts (MW), sendo cada usina com 50 MW de capacidade.

Com um investimento de R$ 750 milhões para o Ceará, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) realizou uma audiência pública para a apresentação de um complexo fotovoltaico, em Banabuiú, município a 244,06 quilômetros de Fortaleza.

Najara Lima, gerente de controle ambiental da Semace, destaca que a audiência pública não significa a aprovação do projeto, mas se configura como uma etapa crucial do processo de licenciamento.

"É importante salientar a presença dos nossos técnicos de licenciamento, que realizarão a análise detalhada do projeto, monitorando de perto todas as atividades da empresa", explica a gerente da Semace.

“Nosso objetivo é empregar ao máximo a força de trabalho local, pois isso também nos beneficia como instituição. Quando não temos disponibilidade, somos forçados a contratar profissionais de outras regiões”, afirmou.

Na audiência, também estiveram presentes o especialista da Geospace Engenharia, Jailson Machado, empresa responsável pela elaboração do estudo ambiental, do secretário de Meio Ambiente de Banabuiú, Glauco Fausto, do outro representante da FVR do Brasil Energias, José Maria, além de moradores, acadêmicos, dentre outros.

Sobre o EIA/RIMA

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) são documentos que apresentam os estudos realizados na área que se pretende instalar o empreendimento e debatem sobre a viabilidade do empreendimento com o órgão ambiental licenciador e com a comunidade.