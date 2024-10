Governo Federal quer concessão de pontes que ligam Brasil ao Exterior; economia seria de R$ 1 bi

Ministério dos Transportes estaria encarregado do processo. Ao todo, 12 pontes que ligam o Brasil a países vizinhos são alvo do processo

A União espera obter ganho de eficiência ao encontrar um parceiro privado na gestão dos equipamentos, de forma a reduzir o tempo de despacho de cargas que atravessam a fronteira. As informações são do jornal O Globo e confirmadas pelo O POVO .

O processo de consulta à sociedade ocorre tanto no Rio Grande do Sul quanto na cidade argentina de Santo Tomé. A previsão é de que a escolha da empresa que realizará a administração ocorra em dezembro deste ano.

No plano do Ministério dos Transportes, o leilão no Rio Grande do Sul seria o primeiro. Segundo O Globo, o edital será lançado neste mês e o vencedor do certame será quem oferecer o menor pedágio.

Os contratos de concessão das pontes internacionais seriam de 30 anos e negociações do Brasil com Argentina e Paraguai já estão adiantadas no âmbito do Mercosul.