Grupo Mateus lucra R$ 327 milhões no 2º trimestre, com avanço anual de 11,6%

A receita líquida foi de R$ 7,6 bilhões, também com alta de 18,8% no ano a ano

Um dos maiores varejistas do setor de alimentos brasileiro, o Grupo Mateus registrou lucro líquido de R$ 327 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a um avanço de 11,6% em relação a igual período do último ano, quando detinha R$ 293 milhões.

A receita líquida foi de R$ 7,6 bilhões, também com alta de 18,8% no ano a ano, atrelada ao crescimento em mesmas lojas (SSS, em inglês) de 4,8%. Neste semestre, a receita atingiu ainda R$ 15 bilhões, com um avanço anual de 22,2% e SSS de 7,2%.

As lojas em maturação do Grupo Mateus, isto é, aquelas com menos de quatro anos representaram 54% da receita total do trimestre. O grupo varejista também inaugurou cinco lojas no período, incluindo unidade em Russas, no Ceará.