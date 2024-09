Polo empresarial de Pacajus projeta geração de 3 mil vagas de emprego

Box 116 fechou parceria com o Instituto Orbitar, que conduz os polos industriais de Guaiúba e Maranguape, para assumir a administração do empreendimento

A operação não teve os valores revelados, mas o empreendimento contou com investimentos de cerca de R$ 60 milhões. Já para o bairro planejado, mais de R$ 120 milhões foram aplicados.

O Instituto Orbitar, que conduz as operações nos polos industriais de Guaiúba e Maranguape , assumiu a administração do Polo Empresarial Box 116, em Pacajus, a 53 quilômetros de Fortaleza.

Paula Frota, diretora geral da Urbania International - responsável pelo Box 116, destaca a parceria ao citar o reconhecimento nacional e internacional da operação do Orbitar nos demais polos.

Operação

Marcos Soares, presidente do Instituto Orbitar, explica que a atuação será no "apoio ao meio empresarial, promovendo a viabilidade dos negócios de compra e venda, por meio de centrais; o desenvolvimento de projetos; acesso a mercados; consultoria técnica e jurídica; indicação de incentivos fiscais; conexões para possíveis parcerias com fornecedores e empresários de segmentos transversais, entre outras vantagens."

O loteamento logístico para galpões reúne 314 lotes de 427 metros quadrados (m²) a 2.600m², em uma área total de 494.453m².

A disponibilidade da área mira a implantação de indústrias, centros de distribuição, centros de logística, confecções, além da construção, por investidores, de galpões para locação empresarial.