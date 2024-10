Cesta básica em Fortaleza registra segunda maior deflação do País em setembro

Cesta basica em Fortaleza com valores em queda Crédito: Reprodução: Erwin Wodicka/Adobe Stock

O gasto médio feito pelos moradores da Região Metropolitana de Fortaleza com cesta básica alcançou R$ 615,92 no mês de setembro. O valor é 2,31% menor em relação ao mês anterior, quando o custo chegou a R$ 630,48. Isso fez de Fortaleza a capital com a segunda maior queda de preços do Brasil no mês. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que também revela que apenas três capitais brasileiras apresentaram deflação no custo com alimentação: Belém (-2,58%) e Aracaju (-1,98%), além da capital cearense. Essas variações posicionam Fortaleza como a sexta capital nacional com o menor custo de cesta básica, atrás de outras cidades nordestinas, como Aracaju, Recife, João Pessoa, Salvador e Natal.

Destaque nesta deflação estão os preços de produtos como o tomate, que caiu 21,76%, da banana (-6,28%) e da farinha (-2,88%). Manteiga (-1,69%) e arroz (-0,13%) também tiveram variações negativas. Por outro lado, o custo de produtos como óleo, que teve aumento acumulado de 3,04% no mês, carne (2,38%) e café (2,27%) pesaram negativamente no bolso do consumidor. A pesquisa mensal do Dieese ainda trouxe dados sobre o valor gasto com alimentação de uma família com dois adultos e duas crianças, que foi de R$ 1.847,76 em setembro.

Já o salário mínimo ideal para a manutenção de uma família de quatro pessoas seria de R$ 6.657,55, ou seja, 4,71 vezes mais do que o atual montante.