Lula diz que economia brasileira vai crescer cerca de 3,5% e volta a defender salário mínimo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a economia do Brasil vai crescer cerca de 3,5% neste ano. Ao enaltecer os índices econômicos atuais, ele voltou a defender o aumento do salário mínimo e disse que a atual cifra "não é cara". A declaração foi feita na durante a sanção do Projeto de Lei nº 1829/2019 que atualiza a Lei Geral do Turismo, em evento no Palácio do Planalto.

"Esse ano, o tal do mercado começou a falar: Ah, economia não vai crescer, porque as coisas estão ruins, porque está tudo errado. A economia vai crescer, presta atenção no que vou falar, acima de 3% e vamos chegar acima de 3,5%", disse, no evento.

Dentre os participantes da cerimônia, estão o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os ministros do Turismo, Celso Sabino, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.