40% dos estabelecimentos cearenses acreditam que Lei Seca irá afetar faturamento Crédito: Aurelio Alves

Por conta da possibilidade da aplicação da Lei Seca, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na véspera e durante as eleições, 40% dos bares e restaurantes do Ceará estão projetando uma queda no faturamento de outubro. A projeção foi apresentada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE). A associação também projeta, caso a medida seja aprovada, que 44% dos estabelecimentos acreditam que a lei afeta negativamente o movimento nos empreendimentos no dia da votação.