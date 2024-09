Comércio pode perder até R$ 117 bi por ano devido às bets, diz CNC

Conforme o estudo produzido pela instituição, somente no primeiro semestre deste ano os cassinos on-line colocaram mais de 1 milhão de brasileiros em situação de inadimplência

De acordo com ele, o aumento das dívidas impacta diretamente o resultado do setor.

Foi o que afirmou Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em entrevista à Rádio O POVO CBN .

O comprometimento da renda das famílias com as bets pode reduzir em até R$ 117 bilhões o faturamento da atividade varejista por ano.

Assim, explica que há uma forte relação desse fenômeno com fatores sociais, visto que as apostas esportivas são apresentadas como se fossem um investimento ou planejamento financeiro.

"Destacamos a forte relação desse fenômeno com fatores sociais. Estamos observando indícios de que uma parte significativa dos repasses do Bolsa Família está sendo direcionada para apostas, afetando especialmente um grupo com menor escolaridade e educação financeira."

Segundo nota técnica elaborada pelo Banco Central (BC), os beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) via Pix em agosto.

Além disso, cerca de 5 milhões de um total aproximado de 20 milhões fizeram apostas via Pix.