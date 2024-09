Consumo nos lares brasileiros cresce 1,16% em agosto ante agosto de 2023, mostra Abras

O consumo de itens de supermercado nos lares brasileiros cresceu 1,16% em agosto, na comparação com o mesmo período de 2023. No acumulado no ano, a alta é de 2,54% e a projeção de crescimento do setor para o ano é de 2,5%.

Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

A Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, fechou agosto em R$ 732,82, com alta de 2,13% no acumulado de 12 meses e de 1,42% no acumulado de 2024. Na comparação com o mês de julho houve queda de 1,32%.