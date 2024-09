Alta do PIB do Ceará para 2024 é projetada em 4,41%, segundo Ipece

Indústria cearense puxa crescimento do PIB do Estado Crédito: AURÉLIO ALVES

A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará para fechar o ano é de crescimento de 4,41%, ficando acima das expectativas de alta projetada para o do País, que atualmente gira em torno de 2,96%. Essa não é a primeira perspectiva para o PIB cearense. Em dezembro de 2023 se falava que ele fecharia em 1,91%, passando para 2,31% em março e de 3,16% na revisão de junho. Vale frisar que em todas estimativas, os índices foram maiores que os brasileiros, de 1,50%; 1,78%; 2,08% e de 2,96%, respectivamente.

Considerando todo o primeiro semestre de 2024, a economia do Estado fechou em 6,48% e nos últimos quatro trimestres em 5,10%. Mais uma vez todos os resultados ficaram acima do Brasil, de 2,9% e de 2,5%, respectivamente. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 26 de setembro, na sede do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), ligado à Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE).