Governo do Ceará desapropria terrenos para famílias produtoras de caju; entenda

O Governo do Ceará desapropriou a área e os imóveis localizados nos municípios de Aracoiaba, Cascavel, Chorozinho e Ocara, parte da Fazenda Uruanan, pertencente ao grupo Cione.

O decreto Nº36.230 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace). A desapropriação foi fundamentada através da lei de utilidade pública.

De acordo com o governo, são quase 550 hectares e "é uma importante ação social que irá beneficiar dezenas de famílias produtoras de caju na região".