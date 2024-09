ESP/CE está com inscrições abertas para processo seletivo; veja

Ao todo, são cinco vagas imediatas para a seleção de profissionais com atuação no campo da saúde

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE) está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado.

Ao todo, são cinco vagas imediatas para a seleção de profissionais com atuação no campo da saúde e formação de banco de colaboradores na modalidade de Bolsa de Extensão Tecnológica.

O processo segue disponível até o dia 30 de setembro, sendo que as inscrições são gratuitas e serão realizadas no site da própria instituição. O resultado final será divulgado no dia 19 de novembro.