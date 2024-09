Quem pode atualizar valor do imóvel e pagar imposto de renda mais barato? Entenda

Os valores dos imóveis declarados no imposto de renda podem ser atualizados a partir desta semana e seguirão até 16 de dezembro, permitindo um pagamento menor de tributos. Essa mudança foi estabelecida pela Receita Federal do Brasil ( RFB ) por meio da Lei Nº 14.973 .

Entretanto, ainda não há expectativa de quanto será arrecadado pelo governo antecipadamente, já que não houve previsão no projeto de lei do orçamento de 2025, enviado ao Congresso Nacional em agosto.

Com a atualização do valor dos imóveis, o pagamento dos tributos será imediato, resultando em uma entrada antecipada nos cofres públicos.

A declaração deverá ser elaborada mediante acesso ao serviço "apresentação da Declaração de Regularização Cambial e Tributária - Dercat", disponível no Centro Virtual de Atendimento - e-CAC no site da RFB na internet, a partir de 23 de setembro de 2024.

O prazo para adesão ao regime é até 15 de dezembro de 2024. A declaração de regularização, o pagamento do imposto e da multa devem ser realizados até essa data, conforme as regras estabelecidas pela Receita Federal.

Quanto fica o imposto para atualizar?

Será aplicada uma alíquota de 4% no imposto de renda sobre a diferença do valor de compra do imóvel e do valor atualizado para pessoas físicas.

No caso das pessoas jurídicas, este montante será de 6%, além de 4% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Quanto era o imposto antes?

As pessoas físicas pagavam de 15% a 22,5% de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda dos imóveis.