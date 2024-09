Haddad se reúne com presidente da CMA CGM e fará palestra em evento em SP nesta quarta-feira

De volta ao Brasil após agenda em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrará com o presidente do Grupo CMA CGM, Rodolphe Saadé, nesta quarta-feira, 25, às 15 horas (de Brasília). A reunião acontecerá no gabinete da Fazenda em São Paulo.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o encontro servirá para que a líder mundial em transporte logístico apresente os planos de investimentos portuários em Santos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A empresa oficializou no fim de semana a aquisição do Terminal da Santos Brasil, localizado no Porto de Santos.