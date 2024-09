Veja como regularizar bens no Brasil e no exterior com desconto no imposto

Interessados podem aderir programa de regularização do Governo Federal até o dia 15 de dezembro

A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou a medida referente ao programa que permite que pessoas físicas e jurídicas regularizem ativos de origem lícita mantidos no Brasil ou no exterior.

O projeto regulamenta o Regime Especial de Regularização Geral de Bens Cambial e Tributária (RERCT-Geral), publicado na Instrução Normativa nº 2.221, de 19 de setembro deste ano. Veja mais detalhes abaixo.

Como regularizar os bens?

Para aderir à medida, os contribuintes devem declarar voluntariamente os bens, direitos e recursos que possuíam em 31 de dezembro de 2023.