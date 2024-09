Comércio varejista cearense cresce 4,2% em julho ante ano passado

Comércio varejista cearense cresceu todos os meses deste ano Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O volume de vendas do comércio varejista cearense cresceu 4,2% em julho na comparação com igual período do ano passado. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 12 de setembro, na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado do mês foi puxado sobretudo pelos segmentos de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (17,6%) e livros, jornais, revistas e papelaria (10,1%).

O recuo veio de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-5,8%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Apesar da alta, se for considerar apenas a passagem dos meses de junho para julho houve um leve recuo no volume de comercializações do comércio varejista do Ceará de 0,4%. Mas foi apenas neste período, pois no acumulado de janeiro a julho a alta foi de 8,4%.

Liderou esse crescimento os grupos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (18,7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (15,7%) e combustíveis e lubrificantes (12,1%). Por outro lado, equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação cederam 10,9% nos sete primeiros meses de 2024. E os últimos 12 meses também foram de crescimento (8,4%) no Estado. Neste caso, além dos segmentos já citados, ainda se destacaram hipermercados e supermercados (11,4%).

Comércio varejista ampliado do Ceará Noutra análise do IBGE, avalia-se o volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui material de construção, atacado e veículos, motocicletas, partes e peças. No Ceará, a alta foi de 5,9% em julho de 2024 comparado a julho de 2023. Na passagem das vendas de junho, a comercialização foi quase estável (-0,1%). Em sete meses (janeiro a julho) houve um crescimento de 7,6% puxado pelo segmento de material de construção (10,4%).

Já em 12 meses encerrados em julho deste ano o salto do varejo ampliado cearense foi de 8,8%. Receita nominal de vendas Quando se olha para a receita nominal de vendas do comércio varejista, a alta em julho foi de 0,2% frente ao mês imediatamente anterior. Mas ante igual mês de 2023 o salto foi de 9,2%, com as receitas puxadas por artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (27,1%), combustíveis e lubrificantes (18,6%) e livros, jornais, revistas e papelaria (16,4%).