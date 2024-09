STJ confirma improcedência em acusação de plágio e concorrência desleal contra Ccco Bambu

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu negar, por unanimidade, provimento a agravo interno (tipo de recurso judicial) movido pela Camarões Restaurante Ltda, empresa com sede em Natal, contra a rede cearense de restaurantes Coco Bambu.

A ação movida pela empresa potiguar, chegou ao STJ em 2018, e trazia acusação de plágio e concorrência desleal pela rede Coco Bambu, que já chegou a utilizar a marca Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos, tendo abandonado-a em 2009. Em março deste ano, o ministro do STJ, Raul Araújo, já havia entendido de forma favorável a Coco Bambu deferindo pedido de efeito suspensivo feito pela empresa.

“Embora exista exploração do mesmo ramo de atividade - no caso, serviço de fornecimento de refeições -, não há, a princípio, a disputa de um mesmo mercado consumidor, haja vista que, conforme delineado no v. acórdão recorrido, os estabelecimentos comerciais em questão encontram-se em unidades federativas diversas, o que afasta, salvo melhor juízo, a existência de concorrência entre os ora litigantes”, escreveu o ministro em sua decisão à época.