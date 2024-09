Preço médio da refeição em restaurantes do Nordeste foi o 2º mais caro

O preço médio da refeição em restaurantes do Nordeste foi o segundo mais caro do Brasil. O valor passou de R$ 43,55, em 2023, para R$ 49,09, neste ano. A variação foi de 12,72%.

"Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre janeiro e fevereiro deste ano, por exemplo, o arroz e o feijão carioca subiram 10,32% e 15,27%, respectivamente. Os preços da batata, com aumento de 57%, e da cenoura, com 38,4%, também chamaram a atenção do mercado. Diante disso, o impacto no preço final dos pratos nos restaurantes é inevitável".

Veja abaixo as variações

Nacional