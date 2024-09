Movimento Empreender chega a Juazeiro do Norte com seminário gratuito

Inteligência Artificial para pequenos negócios é o tema do seminário promovido pela Fundação Demócrito Rocha no próximo dia 20. Saiba como se inscrever

A Inteligência Artificial (IA) toma cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas e também dos negócios no mundo. Ciente disso e com o objetivo de auxiliar as micro e pequenas empresas, o Movimento Empreender chega a Juazeiro do Norte no próximo dia 20 de setembro, com o seminário "Empreendedorismo, Inovação e Inteligência Artificial (IA)".

Integrada nas grandes corporações, a IA tem o potencial de transformar também a forma como micro e pequenas empresas comunicam, se relacionam, vendem e inovam. Este é um dos âmbitos tratados pelo evento gratuito promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e que já passou por Fortaleza e Sobral

Em Juazeiro do Norte, o seminário acontecerá no auditório do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio/Unidade Saúde (Unileão).