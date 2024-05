Movimento Empreender realiza seminário sobre IA e games em Sobral

Movimento Empreender realiza seminário em Sobral Crédito: Divulgação/Movimento Empreender

Sobral foi palco nesta quarta-feira, dia 15, de um evento dedicado ao empreendedorismo e à inovação. O Movimento Empreender promoveu o seminário "Inovação, Gamificação e Inteligência Artificial para os pequenos negócios" no auditório do Instituto Cearense de Tecnologia, Empreendedorismo e Liderança (Icetel). O momento contou com palestras de Daniel Gularte, CEO do Instituto Bojogá, e W. Gabriel, consultor de Gestão e professor de mídias digitais e IA. Gabriel, especialista em tecnologias digitais e neuroeducação, falou sobre a aplicação da inteligência artificial nos negócios, enquanto Gularte, mestre em computação para games, abordou a gamificação como ferramenta de inovação.