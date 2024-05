Obrigatório para MEI: o que é e como se cadastrar no DET

Uso do sistema Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) se tornará obrigatório a partir do dia 1º de agosto

A partir do dia 1º de agosto, Micro Empreendedores Individuais (MEI) deverão ter um cadastro atualizado no sistema Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET). A ferramenta é utilizada para notificar empregadores sobre tópicos burocráticos e para o envio de documentos. O prazo inicial para registro era dia 1º de maio, mas a data foi prorrogada pelo governo.

O DET é uma plataforma do Governo Federal, gerida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que foi criada para facilitar a comunicação digital entre o empregador e a Inspeção do Trabalho. O objetivo do novo sistema é prover maior padronização e eficiência nas comunicações entre os auditores-fiscais do trabalho e os empregadores, informando sobre atos administrativos, procedimentos fiscais, intimações, notificações, decisões proferidas administrativamente e avisos em geral.

O que muda com o DET para MEI?

- Comunicação oficial: a partir de agora o governo se comunicará com você através do DET para enviar informações importantes, como: notificações sobre autos de infração, convocatórias para audiências, publicações de guias e formulários e comunicados em geral.

- Facilidades de acesso: com o DET você terá acesso a diversos serviços online como consulta de processos, envio de documentos, protocolo de peticionamentos.

- Agilidade: o sistema torna a comunicação com o governo mais rápida e eficiente, reduzindo a necessidade de comparecer presencialmente em unidades do MTE.