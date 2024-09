Indústria do Ceará tem o 2º melhor resultado do Brasil no acumulado do ano

Destaque foi para a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, com crescimento de 55,4%

O Ceará apresentou o segundo melhor desempenho do Brasil na produção física da indústria geral no acumulado de 2024, ou seja, de janeiro a julho, com crescimento de 7,6%.

O número é superior ao registrado nacionalmente (3,2%) e ficou atrás apenas do Rio Grande do Norte (19,7%).

Os dados regionais foram divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 13.