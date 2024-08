Produção industrial cresce em 8 dos 15 locais pesquisados em junho ante maio, mostra IBGE

A produção industrial cresceu em oito dos 15 locais pesquisados em junho ante maio, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O destaque foi a recuperação do Rio Grande do Sul após as paralisações decorrentes das enchentes, com elevação de 34,9% em junho ante maio. Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma expansão de 1,3%.

Os demais avanços ocorreram no Pará (9,7%), Paraná (3,5%), Minas Gerais (3,3%), Espírito Santo (2,7%), Ceará (1,6%) e Santa Catarina (0,9%). O Rio de Janeiro mostrou estabilidade (0,0%).