Após fim da pandemia, número de viagens sobe no Ceará

Pnad mostra crescimento de viagens pós-pandemia no Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

Cerca de 440 mil domicílios registraram a viagem de pelo menos um morador em 2023 no Ceará. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 13. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "É importante ressaltar que os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia de Covid-19 e, portanto, os resultados podem refletir uma mudança de comportamento em decorrência das restrições impostas pela crise sanitária. Portanto, o ano de 2023 traz os primeiros resultados após a pandemia", diz o documento.

O critério para a pesquisa foi o morador que viajou nos três meses que antecederam a entrevista. O número corresponde a 13,5% dos 3,3 milhões dos domicílios particulares permanentes no Estado. Em comparação com 2021, que contava com 3 milhões de domicílios permanentes, o valor era de 345 mil moradores que viajaram no período analisado, ou seja, um crescimento de 2 pontos percentuais (p.p.).

De acordo com o levantamento, o desempenho coloca o Ceará na 20ª posição em percentual de domicílios cujos moradores viajaram. Em relação aos percursos realizados pelos cearenses, a pesquisa mostra que as viagens que tinham como motivo o lazer ou visita de evento de familiares e amigos foram em média 64,8% do total no ano passado. Outro apontamento é que as viagens profissionais registraram uma redução na participação.

O número de viagens para negócios ou trabalho em 2021 foi de 64 mil, o que representava 14,1%. Já em 2023, o valor chegou a 68 mil, sendo esse, referente a 11,7%. As viagens para tratamento médico ou consulta médica foram motivo de 28,8% do total das registradas em 2023 e 23,3% no ano de 2021. Ainda, os dados mostram os motivos de quem não viajou. A pesquisa revelou que, em 2023, em mais de 2,8 milhões de domicílios cearenses não houve viagem.