Setor de serviços do Ceará recua 0,3% em julho após três meses de alta

O volume de serviços no Ceará recuou 0,3% na passagem de junho para julho de 2024, após três meses seguidos de alta. O resultado vai na contramão do registrado nacionalmente, com avanço de 1,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, quando comparado a julho de 2023, houve um avanço de 0,9%. No acumulado do ano, o setor cresceu 0,6%, assim como nos últimos 12 meses, em que houve um aumento de 1,3%, ambos frente a igual período do ano anterior.

Sobre o índice de receita nominal, foi registrada alta de 1,3% em relação ao mês imediatamente anterior, ou seja, junho. Na mesma linha, levando em consideração julho do ano passado, a ampliação foi de 7,2%. De acordo com as cinco atividades de divulgação pesquisadas, três obtiveram um resultado positivo no acumulado do ano: serviços de informação e comunicação (9,5%), outros serviços (6,9%) e serviços prestados às famílias (5,3%). Serviços profissionais, administrativos e complementares (-5,6%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,8%) ficaram com as taxas negativas.

Cenário nacional

O volume de serviços prestados no Brasil seguiu em trajetória de crescimento em julho, apresentando expansão de 1,2% na comparação com junho. Este é o segundo resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 2,9% (junho-julho). Na comparação contra julho de 2023, o setor teve expansão de 4,3% no mês.

No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 1,8% frente a igual período de 2023. Já no indicador dos últimos 12 meses, houve ganho de dinamismo, passando de 0,8% em junho para 0,9% em julho. "Para o entendimento do resultado, é importante notar a ligeira disseminação das altas, registradas em três dos cinco setores avaliados na pesquisa, mas com destaque para as atividades de profissionais, administrativos e complementares e de informação e comunicação, que emplacaram, em ambos os casos, o segundo resultado positivo em sequência", analisa Rodrigo Lobo, gerente da PMS.

A alta de profissionais, administrativos e complementares foi de 4,2%, com um crescimento de 6,5% no período junho-julho. Dentro do setor, os destaques foram as atividades de: agenciamento de espaços de publicidade; e a intermediação de negócios em geral. Já o setor de informação e comunicação teve expansão de 2,2% na passagem de junho para julho, com ganho acumulado de 3,8% nos últimos dois meses. Em julho, houve aumento de receita nas atividades de portais, provedores de conteúdo e ferramentas de busca na internet, além das de telecomunicações e de exibição cinematográfica.