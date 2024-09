Casa Azul e Secitece estudam parceria para conectar startups a grandes investidores

A discussão está em estudo e ocorreu na última quarta-feira, 4. Quando a parceria for firmada, ela deverá beneficiar startups atendidas pelo Corredores Digitais, hub de Inovação cearense, e a CriarCE, que é a primeira aceleradora pública de hardware do País, ambos são programas da Secitece.

De acordo com o diretor de Operações da Casa Azul Ventures, Rafael Queiroz Silveira, a reunião teve dois focos: o primeiro foi para pensar quais são as ações necessárias para pontencializar as startups cearenses e receber investimentos. O segundo foi como se pode aproveitar as verbas, fundos e leis de incentivo.

Além disso, segundo a titular da Secitece, Sandra Monteiro, a ideia é formalizar um acordo para desenvolver linhas de funding, termo que diz respeito à captação de recursos, neste caso, para investimento nas startups.