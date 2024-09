Beira Mar recebe Feira Criativa de Pequenos Negócios

A feira é da Prefeitura Municipal de Fortaleza, executada por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) .

A Beira Mar de Fortaleza irá receber a Feira Criativa de Pequenos Negócios com os empreendedores do Programa Fortaleza Capacita.

A iniciativa também beneficiará mulheres do Programa Nossas Guerreiras, além de empreendedoras do Programa Feiras de Pequenos Negócios e costureiras do Projeto Costurando o Futuro.

Além de programação com artistas locais e praça com alimentação, o evento terá atendimento de massoterapeutas com deficiência visual do Projeto Visão nas Mãos. Cada sessão custa R$ 20, com o valor pago diretamente aos profissionais.

De acordo com o secretário da SDE, Rodrigo Nogueira, pelo menos 24 expositores participarão da feira.

"Estarão nesta importante vitrine de Fortaleza podendo apresentar seus produtos aos fortalezenses e turistas. É uma oportunidade que a prefeitura tem para gerar renda para quem mais precisa".