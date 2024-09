5 dicas para ser efetivado no estágio

No competitivo mercado de trabalho, ser efetivado no estágio requer muito mais do que apenas habilidades técnicas. É fundamental demonstrar comprometimento, capacidade de adaptação e boa comunicação.

Conforme destaca Natália Borges de Sousa, professora do curso de Recursos Humanos da Faculdade Pitágoras, “a preparação e o empenho demonstrados durante o estágio podem ser o diferencial que leva à contratação definitiva. As habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, têm se tornado pontos de análise cruciais na busca das empresas pelo candidato ideal. Elas são necessárias para construir os relacionamentos, liderar equipes e gerar um ambiente colaborativo”, detalha a especialista.

Existem outros pontos a serem considerados. “[…] A capacidade de comunicar-se clara e eficientemente é fundamental e o candidato que sabe expressar suas ideias de maneira objetiva, ouvir ativamente os colegas e fornecer feedback construtivo terá vantagem significativa”, completa Natália Borges de Sousa, que lista 5 dicas capazes de auxiliar um estagiário a ser efetivado no primeiro emprego. Confira!