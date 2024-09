Com investimento de R$ 5 mi, 1º rooftop de Maracanaú será inaugurado até dezembro

Além do restaurante, outras lojas foram anunciadas pelo shopping; confira

O espaço total será de 700 metros quadrados (m²), com capacidade para até 600 pessoas, e funcionará para almoço até as 3 horas da madrugada. Além disso, haverá um ambiente para música ao vivo e outro intitulado "Baladinha", para músicas eletrônicas.

O "Fazendinha Country Bar", que já possui uma rede na Parquelândia, abrirá sua mais nova unidade no North Shopping Maracanaú, da r ede Ancar .

Com um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, o primeiro rooftop de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), tem previsão de ser inaugurado até dezembro deste ano.

De acordo com Anderson Felício, proprietário do estabelecimento, o objetivo é somar junto com o shopping. "Vai ser uma novidade para Maracanaú, e além disso, vamos trazer um super chef para a culinária. Queremos inovar e dominar o mercado aqui", diz, sem revelar nomes.



Além do restaurante, o North Shopping Maracanaú também anunciou novas lojas. São elas: