Presidente do TCU defende consenso com Executivo para destravar investimentos

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, defende que o órgão deve manter a política de diálogo e busca de consenso com o Executivo para destravar investimentos. "Não estou dizendo que temos de abrir mão do poder sancionatório do TCU. Mas investir exclusivamente nisso significa fracassar enquanto instituição que tem responsabilidade com o sucesso e desenvolvimento do Brasil", diz.

As falas de Dantas foram feitas durante a abertura da 8ª edição do Fórum Nacional de Controle, com o tema "Governança de Infraestrutura: Planejamento, Financiamento e Impactos Climáticos".

O encontro, na sede do TCU, em Brasília, reúne especialistas, autoridades governamentais e representantes do setor privado. É a primeira edição sobre governança em infraestrutura.