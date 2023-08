Ancar Ivanhoe lança da Universidade do Lojista

A Ancar Ivanhoe lança nesta quarta-feira, 30, às 08h30, no Cinema do Via Sul Shopping, a Universidade do Lojista Ancar Ivanhoe (UAI). A universidade pretende desenvolver as habilidades dos trabalhadores do varejo de shopping centers, a instituição ofertará cursos de áreas como vendas, gestão de equipe e experiência do cliente.

Os cursos serão ministrados de forma online, possibilitando que os lojistas conciliem o trabalho com os cursos e treinamentos. A universidade também funcionará como um repositório de conteúdos Ancar, disponibilizando manuais, regimento, políticas da rede e muito mais.