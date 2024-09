Litro da gasolina no Ceará tem queda de 3,9% no preço médio em quatro semanas

No início do mês de agosto, mais precisamente na pesquisa encerrada em 3 de agosto, o litro da gasolina comum custava, em média, R$ 6,38, ante R$ R$ 6,13 verificado no último sábado, 31 de agosto, um recuo de R$ 0,25. No caso da gasolina aditivada, o preço médio do litro caiu R$ 0,26, indo de R$ 6,52 para R$ 6,26 entre o início e o fim do mês passado.

O preço médio da gasolina comercializada no Ceará caiu 3,9%, em um espaço de quatro semanas, conforme levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , tanto na versão comum quanto na aditivada do combustível.

O litro do etanol, por exemplo, que era comercializado no Estado a R$ 5,11 , em média, na semana encerrada em 3 de agosto, passou a ser vendido com preço médio de R$ 5,04, na semana que terminou no dia 31 de agosto, Já o GNV passou a ter o metro cúbico (m³) comercializado a R$ 4,84, em média, no fim do referido mês, ante R$ 4,94 que custava há quatro semanas, em média.

Por outro lado, o diesel comum (B S500) teve alta de 1,6% no período analisado, passando de R$ 6,19 por litro, em média, para R$ 6,29. Já o diesel S10, o mais utilizado pelos consumidores brasileiros, ficou estável sendo comercializado em média por R$ 6,10, o litro, tanto no levantamento da semana que se encerrou em 3 de agosto, quanto na encerrada no último sábado, 31 de agosto.