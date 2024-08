Itapipoca registra maior preço da gasolina no Ceará; veja os valores

Por outro lado, a cidade mais em conta é Juazeiro do Norte (mais de 527 km distante da Capital), que obteve um custo médio de R$ 5,98. O local mais barato identificado na pesquisa estava por R$ 5,79 e o mais caro por R$ 6,45.

Custando R$ 6,73 por litro da gasolina, o município de Itapipoca , a cerca de 148 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou o maior preço médio do combustível no Ceará. O valor mínimo encontrado foi R$ 6,42 enquanto o máximo foi de R$ 6,79.

Levando em consideração os números de Fortaleza, é a sexta capital do Nordeste com maior preço no combustível, sendo vendido, em média, a R$ 6,13, um recuo de R$ 0,05 em relação à semana passada (11 a 17 de agosto). Nos estabelecimentos pesquisados, a mínima chegou em R$ 5,78 e a máxima em R$ 6,59.

Já no Estado, os números são semelhantes, porém, o Ceará figura na quinta posição dos maiores valores da Região. O custo médio foi de R$ 6,18, ou seja, uma queda de R$ 0,04 quando comparado a última semana.

Além disso, o litro mais barato está sendo vendido por R$ 5,78 e o mais caro por R$ 6,79. Contudo, o preço ainda é maior do que o registrado nacionalmente (R$ 6,11).