ANP marca audiência pública sobre revisão de regras da Oferta Permanente para 3 de setembro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) marcou para a próxima terça-feira, 3, por videoconferência, a audiência pública referente à revisão da minuta do edital de licitações e das minutas dos contratos de concessão de blocos e de área com acumulações marginais da Oferta Permanente de Concessão (OPC).

A audiência foi precedida de consulta pública de 45 dias, encerrada no último dia 14, na qual foram recebidas 250 contribuições de 14 participantes. Após a aprovação da versão final pela diretoria da ANP, o edital e o contrato serão avaliados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no prazo de 90 dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A previsão é de que os novos editais da OPC sejam divulgados no início de 2025, ao contrário do que o atual diretor-geral da ANP, Rodolfo Sabóia, havia planejado.