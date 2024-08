Conta de luz mais cara: bandeira vermelha 2 volta após pouco mais de três anos

"Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o País, faz com que as termelétricas , com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais. Portanto, os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram o GSF (risco hidrológico) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD)", informa a Aneel, em comunicado.

Segundo a autarquia federal, com o sistema de bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas.

"Antes das bandeiras, o repasse desses custos de operação era feito apenas nos reajustes tarifários anuais: o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto. As bandeiras permitem ao consumidor um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. Ao saber do valor adicional antes do início do mês, ele pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta", justifica em nota.

Inclusive, no Ceará, a usina termelétrica Energia (UTE) Pecém, controlada pelo grupo Mercurio Asset, foi acionada a pedido do Operador Nacional do Sistema (ONS) devido ao baixo volume de chuvas na região Norte e o aumento das temperaturas na região Sudeste, em agosto.