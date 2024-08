Aneel formaliza repasse de R$ 39,06 milhões da CDE para Amazonas Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, a homologação do repasse de R$ 39,06 milhões da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para a Amazonas Energia, em função de custos operacionais observados com a flexibilização regulatória que o governo permitiu para a concessionária. A CCC é um dos encargos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) - bancada por todos os consumidores.

O valor considera o intervalo de 120 dias (26 de maio até 22 de setembro), prazo previsto para a flexibilização na medida provisória (nº 1.232), editada pelo Executivo em junho para permitir a troca de controle societário da Amazonas Energia, incluindo a possibilidade de cobertura da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para diferentes custos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O texto da MP diz que o alívio temporário se refere aos custos operacionais e com a não aplicação do fator de corte de perdas e parâmetros de eficiência econômica e energética nos reembolsos feitos pela CCC à concessionária. Ou seja, com a aplicação desses critérios, os valores de reembolsos seriam menores.