União antecipa quitação de dívidas da Eletrobras e conta de luz deve cair em até 10%

O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), anunciou que vai antecipar R$ 7,8 bilhões em recursos devidos pela Eletrobras à Conta do Desenvolvimento Energético (CDE), o que deve gerar uma redução nas contas de energia de até 10%, a depender do Estado.

O montante será destinado à quitação das chamadas “Conta Covid” e “Conta Escassez Hídrica”. de acordo com o MME, o valor total da operação de securitização chega a R4 11,2 bilhões, considerando os R$ 3,4 bilhões de saldo que já existia nas duas duas contas.