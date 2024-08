Banco do Nordeste escolhe Rogério Sobreira para economista-chefe

A ideia é que o especialista avalie impactos econômicos e sociais do cenário macroeconômico

O Banco do Nordeste (BNB) nomeou Rogério Sobreira como novo economista-chefe para assessorar o presidente da instituição, Paulo Câmara, e a alta administração em decisões econômicas.

O indicado é doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e graduado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A ideia é que o especialista avalie impactos econômicos e sociais do cenário macroeconômico nacional e global, bem como eventuais reflexos sobre as áreas de atuação do BNB.